Олександрійська «Феміда» отримала «законний вердикт»

Новостворене олександрійське ОСББ «Феміда 3А» скоро отримає в управління багатоквартирний житловий будинок, повідомляє «Голос Громади».

Рішення запропонувати Олександрійській міській раді передати житловий будинок по вул.Василя Сухомлинського, №3А з управління КП «Житлогосп» в управління об`єднання його співвласників «Феміда 3 А», ухвалив виконавчий комітет на своєму черговому засіданні, враховуючи клопотання жителів будинку.

(Яке відношення має ОСББ з такою претензійною назвою до законної дружини Зевса, богині порядку і правосуддя Феміди – суворої жінки, яку зазвичай зображують із зав`язаними очима, мечем і терезами в руках, – цієї таємниці правління ОСББ виконкому не розголошувало).