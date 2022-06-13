Олександрійська громада отримала вантаж для переселенців

Нещодавно в Олександрію прибуло 1,5 тонни гуманітарного вантажу для вимушених переселенців, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на міськраду.

Санітарно-гігієнічні набори із паперових рушників, туалетного паперу, пакетів для сміття, прального порошку, рідкого мила, мийних засобів для посуду, білизни для одягу тощо, що розраховані на користування в місцях загального призначення: кухня, пральня та санвузол.

Вантаж буде розфасовано, розподілено у волонтерському центрі та направлено до гуртожитків і садочків, де проживає велика кількість вимушених переселенців.