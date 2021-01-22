Олександрійська громада приєдналася до відзначення Дня Соборності України

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Сьогодні, 22 січня, в Україні відзначається важливе свято для кожного українця — день Соборності України, повідомляє “Голос Громади”.

З цієї нагоди, біля стін Олександрійської міської ради зібрались представники керівного складу міста, військові та звичайні олександрійці, які приєдналися до вшанування цієї історичної дати.

Присутні згадали та вшанували героїв-захисників, які полягли у боротьбі за вільну, незалежну, соборну Україну, та здійснили покладання квітів до пам`ятного знаку.

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Покладання квітів також здійснили біля пам’ятника Великого кобзаря Тараса Шевченка. Після цього присутні утворили живий ланцюг, взявшись за руки, що символізувало згуртованість та єдність України і народу.

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