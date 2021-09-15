Олександрійська громада серед лідерів за темпами вакцинації населення від COVID-19

Під керівництвом голови Кіровоградської облдержадміністрації Марії Чорної відбулась нарада з головами райдержадміністрацій, на якій обговорили темпи вакцинації населення від COVID-19.

Було зазначено, що за весь час щеплено майже 200 тисяч мешканців області, що складає 25,82% всього населення.

Лідерами за проведенням щеплень серед територій назвали Голованівський район та місто Кропивницький. На ІІ та ІІІ місцях Новоукраїнський та Олександрійський райони відповідно.

На сьогодні щеплення в області проводяться в 10 Центрах масової вакцинації, 13 мобільними бригадами та в 121 пункті щеплень.