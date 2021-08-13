Олександрійська громада у трійці найкращих громад Кіровоградщини

Олександрійська громада увійшла в перелік ТОП-20 громад Кіровоградщини основі критеріїв привабливості територій, інформує “Голос Громади”.

Такі дані оприлюднив Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу.

Рейтинг відображає інституційну спроможність і сталість розвитку малих та середніх громад з чисельністю населення до 150 тисяч. На Кіровоградщині проаналізували 48 громад, використовуючи надану ними ж інформацію. При цьому спиралися на 40 показників інвестиційної привабливості територій у 2021 році (дивіться нижче у Довідці).

Верхівку рейтингу зайняла Смолінська ТГ, рейтинг якої становить 115,7 бала і в понад 4 рази перевищує середнє значення по Кіровоградщині й Україні.

Друге місце отримала Олександрійська громада з 78,68 бала.

Закриває трійку лідерів Маловисківська ТГ, що набрала 75,54 бала.

Останніми до двадцятки найкращих проскочили Благовіщенська й Олександрівська громади, набравши більш як 20 балів.

Детальніше з рейтингом можна ознайомитися в таблиці:

Джерело: Перша електронна газета.