Олександрійська громада вшанує пам`ять Ю.Дзбановського

Виконком Олександрійської міської ради вирішив профінансувати з міського бюджету виготовлення та встановлення пам`ятника на могилі Юрія Дзбановського, повідомляє «Голос Громади».

Рішення було ухвалене на черговому засіданні виконавчого комітету міськради 24 вересня з метою вшанування пам`яті Ю.Дзбановського і за зверненням родини померлого. Кошти на виготовлення і встановлення надмогильного пам`ятника у сумі 24998 грн будуть виділені за рахунок Програми підтримки та розвитку місцевого самоврядування на 2020 рік.

Нагадаємо, Почесний громадянин міста Олександрії, громадський і культурний діяч, депутат місцевих органів самоврядування минулих сккликань, керівник народного аматорського театру ПК «Світлопільський», член Спілки театральних діячів України Юрій Дзбановський на 87-му році пішов з життя внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 20 травня цього року.