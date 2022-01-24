Олександрійська громадська рада радилась і планувала

Три основних питання свого порядку денного розглянуло засідання громадської ради, яке відбулося 20 січня в сесійній залі Олександрійської міської ради, повідомляє «Голос Громади».

Першим з них був звіт про роботу громадської ради за 2021 рік та планування роботи на 2022 рік, про що доповів голова Олексій Чиж.

Про стан медичного обслуговування жителів громади, кількість хворих на коронавірус в місті, заходи щодо профілактики захворювання на COVID-19 і фактори ризику поінформувала присутніх начальниця управління охорони здоров’я Тамара Сакара. За її повідомленням, на даний час в Олександрійській громаді вакциновано 31 037 її жителів, що становить 43 % від загальної кількості жителів, що підлягають щепленню. У медичних закладах громади діють 18 пунктів вакцинації та 16 мобільних бригад для проведення щеплення від коронавірусної хвороби як по місту, так і на території інших населених пунктів області. Поза межами громади наші фахівці вакцинували більше 8,5 тис людей.

Про пам`ятні заходи, заплановані в місті до державних визначних дат, доповіла начальниця управління культури і туризму Ольга Переведенцева. Це відзначення Дня Соборності України (22 січня), День пам’яті Героїв Крут (29 січня) та 15 лютого – Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав. З останнього питання також виступив голова громадської організації «Олександрійські воїни-інтернаціоналісти «Солдати в Афгані». Громадська рада схвалила програму цих культурно-просвітницьких заходів.

Детальніше про вищезгадані рішення засідання «Голос Громади» поінформує у наступних повідомленнях.