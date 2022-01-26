Олександрійська «імперія книг» відзначила поважну дату

Урочисто-творчим заходом відзначили 135 років від дати заснування першої в Олександрії громадської бібліотеки працівники Олександрійської централізованої бібліотечної системи, повідомляє «Голос Громади».

Отже, як свідчать матеріали міського краєзнавчого музею та історичні анали власне ОЦБС, ПЕРША ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ГРОМАДСЬКА БІБЛІОТЕКА заснована в Олександрії в 1887 році. І з них очевидно, що ініціатори заснування підійшли в ті далекі часи до задуманої справи «з почуттям, з толком і відповідальністю». Ну а що таке олександрійська бібліотечна система зараз, ми всі добре знаємо: це ціла «імперія» – надзвичайно розвинута, високоорганізована, мультикультурна освітня мережа закладів і філій, яка вже давно переросла «в ширину і в висоту» таке банальне поняття, як просто книгозбірня. ОЦБС нині крокує в ногу з вимогами освіти і культури сучасності та іноді навіть на крок випереджає їх… Взагалі про Олександрійську ЦБС можна розповідати дуже довго, отож зауважимо лише, що її працівники «марку», означену їхніми «духовними батьками» 135 років тому, нині тримають високо і гідно…

А далі – історична довідка Олександрійського краєзнавчого музею:

«Олександрійська громадська бібліотека була відкрита за ініціативою олександрійського нотаріуса Афанасія Федоровича Якубовського 11 січня (за ст. ст.) 1887 року.

Питання про заснування громадської бібліотеки піднімалося в колі Олександрійської інтелігенції набагато раніше. У травні 1886 року за розпорядженням міського голови Івана Тимофійовича Паученка були розіслані і розклеєні друковані запрошення усім бажаючим зібратися 25 травня 1886 р. (за ст. ст.) у залі Міської Думи для обговорення питання про заснування бібліотеки. Засідання було відкрито о 19-00 в зазначений день під головуванням Івана Тимофійовича Паученка. На засіданні був зачитаний проект Статут Олександрійської громадської бібліотеки. Статут Олександрійської громадської бібліотеки був затверджений 1серпня 1886 р. Міністром Внутрішніх Справ. 20 жовтня 1886 р. відбулися перші загальні збори засновників бібліотеки на яких була обрана дирекція бібліотеки у кількості 5 чоловік, у числі яких відповідно Статуту повинні були входити: законоучитель і наглядач повітового училища і три особистості за виборами зборів. До складу першої дирекції Олександрійської громадської бібліотеки увійшли: олександрійські нотаріуси Афанасій Якубовський, Аполон Цивчинський, дворянин Петро Волотковський (народний вчитель, засновник у 1884 р. в Олександрії народної школи імені Віри Волотковської), Василій Никифоров (законовчитель повітового училища і священик Успенського собору) і доглядач повітового училища Н.Андрієвський. Протокол перших зборів засновників бібліотеки не зберігся, але як зазначено у “Ювілейному звіті” за 1912 рік, що “засновниками можна вважати усіх хто зробив фінансовий внесок до дня відкриття бібліотеки, тобто 52 особистості, а саме:

Горонович І. І., Якубовський А.Ф., Цорн А. І., Дейнека В.С., Бересторудь П.Ф., Василянов А.Ф., Золотницький П. Н., Михєлєв Ш. М., Познанський І.Я., Цивчинський А. І., Болотов Г. А., Тарчинський В.Н., Зерваницький М. І., Алєксєєв М.І., Мершавцев М.В., Клеоновський І.К., Крутчевський А.П., Ляшенко Є., Гуревич Є.С., Ямпольський С.І., Шор О.А., Коваленко Г.П., Корф Л.Г., Мєсняєв І. К., Востріков П.Є., Конопльов І.С., Лєвшина Ю.К., Маслова О.Г., Корєцкий І. А., Золотніцкій І. Н., Макарєнко Л. І., Подосков А. П., Стельмошенко Ф. Т., Нєміровська А.А., Тєрєховський Н. Н., Бурштинська П. Г., Прокопович В., Богусскій Г. Н., Ямпольській І. М., Богуславський Г. М., Рябченко А. М., Золотницький В. В., Штромберг О. А., Паученко І. П., Волоткорвський П. Л., Волотковський І. Л., Михайлов І. А., Сокальський Г. Г., Горонович А. І., Шишикін І. А.

Головними завданнями як першої так і наступних дирекцій бібліотеки були: 1) залучення коштів від місцевих установ і товариств; 2) внутрішній розпорядок бібліотеки, запрошення завідуючої бібліотекою, складення каталогів, правил видачі книг, час відкриття і закриття бібліотеки і читальні, приміщення бібліотеки, виписка нових книг, звітність”.

На основі рішення засідання Олександрійської Міської Думи, яке відбулося невдовзі після зборів, Громадській бібліотеці було виділено приміщення у будинку Олександрійської Міської Управи і надавалась щорічна фінансова допомога у розмірі 100 рублів. Починаючи з 1894 року Міська Управа збільшила допомогу ще на 100 рублів для укомплектування фонду бібліотеки і будівництва нового приміщення, що в сумі становило 200 рублів на рік. Місцезнаходження бібліотеки у будинку Міської Управи було не дуже зручним для читачів, оскільки на період засідань Думи, мирових судів, приміщення було закритим.

1 червня 1903 року бібліотека була розміщена в новому орендованому приміщенні і одержувала додатково допомогу у розмірі 100 рублів на опалення.

Олександрійській громадській бібліотеці з 1892 року фінансову допомогу у розмірі 100 рублів на рік також надавало Олександрійське повітове Земство. А з 1897 року Олександрійське повітове Земство надавало щорічну допомогу у розмірі 200 рублів з метою, щоб вчителі земських шкіл безкоштовно користувалися книгами громадської бібліотеки.

Крім офіційних установ Олександрійській Громадській бібліотеці також надавали допомогу і приватні особи – жителі міста і Олександрійського повіту. Серед них слід виділити: Якубовського А. Ф., Волотковського П. Л., Зеленого П., Парфацьку О.Я., землевласників Олександрійського повіту Гороновича І. І., Аврамову і Чеботаєву, які дарували в фонд Громадської бібліотеки нові книги і журнали.

На звернення дирекції бібліотеки відгукнулися видавництва, окремі особистості, наукові установи, які надсилали свої видання, газети і журнали. Серед них Київський Університет святого Володимира, товариство історії імені Нестора Літописця та Імператорське Вільно-економічне товариство.

За допомогу і заслуги перед бібліотекою були обрані почесні члени Олександрійської Громадської бібліотеки (за період 1887 – 1912 роки): Кефала М.А., Кефала В.Л., Горонович І. І., Зерваницький М.І., Парфацька О.Я, Паученко І.Т., Якубовський А.Ф.

Крім всього дирекція бібліотеки організовувала благодійні вечори, ялинки, спектаклі на користь Олександрійської громадської бібліотеки. Велика допомога у цій діяльності була за участю артиста-любителя Колосова – секретаря Олександрійської земської управи.

Перший систематичний каталог був складений у 1888 році статистиком Олександрійського земства Миколою Івановичем Борисовим при участі Болотової О. Г., Дейнеки С. Г., Тулуб М. Л., Борисової Є. І., Коссюро, Н. Г., Астахової М. І., Тарчинської А. Н, Тарчинської А. А. та Нікольського. Каталог складений за планом, який був зручним для читачів і передавав повний зміст бібліотечного фонду, дозволяв зручно користуватися з матеріалами журналів. Завдячуючи першому каталогу (до друку дозволений 20 січня 1888 р., надрукований в м. Олександрії у типографії Райхельсона), відома кількість книг і періодичних видань Олександрійської Громадської бібліотеки – 894 назви друкованих видань. У тому числі: періодичних видань – 497 екземплярів, белетристики – 206 назв, історичні книги, книги присвячені географії, подорожі – 57 екземплярів, книги з медицини і природи – 30, з педагогіки – 20 книг та інші видання.

У каталозі була розміщена виписка із Статуту Олександрійської Громадської бібліотеки з правилами користування книжним фондом бібліотеки. 2-е і 3-е доповнення до каталогу були видані дирекціями бібліотеки у 1896 р. та 1909 р.

Починаючи з 7 січня ( за ст. ст.) 1887 р. у якості помічниці бібліотекаря була запрошена Волотковська А.А. (Мальчевська – дівоче прізвище), яка працювала на цій посаді протягом 25 років (за даними Ювілейного звіту 1912 р.). На початку ХХ ст.. у числі дирекції бібліотеки був Іван Костянтинович Чижевський. За ініціативою його дружини Марії Дмитрівни Чижевської у бібліотеці було відкрите дитяче відділення.

Отже, Олександрійська Громадська бібліотека мала значний вплив на розвиток освітнього простору в місті та повіті, сприяла культурному розвитку регіону, а книжковий фонд став базовим для навчальних закладів краю. А відтиск печатки першої ОГБ на енциклопедичному друкованому виданні кінця ХІХ – початку ХХ століття можна побачити в експозиції Олександрійського міського музейного центру імені А Худякової».

(Фото з експозицій музею та зі сторінки ОЦБС у Фейсбук)