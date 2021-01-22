Олександрійська «льодова арена» вже підвищила собі ціну, навіть ще не відкрившись

В місцевих офіційних ЗМІ з`явилася інформація про початок роботи новозбудованої в Олександрії критої ковзанки та про ціни на її відвідування, повідомляє «Голос Громади».

Як вже неодноразово розповідалося, в Олександрії, на території колишньої школи №4 (вул. Івана Чиркіна,6) кілька місяців тому було розпочато будівництво спортивно-розважальної споруди зі штучним льодом для катання на ковзанах. А взагалі про будівництво в нашому місті ковзанки розмови велися понад два з половиною роки і відкриття її спочатку було обіцяне ініціатором Юрієм Носом ще восени 2019 року.

За інформацією офіційного порталу Олександрійської міської ради, крита льодова арена нарешті стане доступною для відвідувачів з 25 січня. Там же розміщена й тарифікація послуг: дитячий квиток коштує від 50 грн/год або 80 грн/безліміт. Дорослий – 80 грн/год і 120 грн/без ліміт. Прокат ковзанів, взятих на льодовій арені, коштує 20 грн (дозволяється приходити і з власними).

(Між іншим, всього три місяці тому Юрій Нос, за повідомленням того ж джерела інформації, анонсував зовсім інші ціни на відвідування ще не збудованого тоді катка: вартість квитка – в межах 50 гривень за 1 годину, вартість оренди ковзанів – 10 гривень/год.).

Графік роботи ковзанки: з 10.00 до 22.00 щодня, без вихідних. Крім пункту прокату, на території арени також працюватиме кафе, роздягальня, та громадський туалет.