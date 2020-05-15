Олександрійська міська лікарня №3 більше не існує (юридично)

Депутати Олександрійської міської ради на сьогоднішній черговій сесії проголосували за припинення діяльності міської лікарні №3, що у мікрорайоні Перемога, повідомляє «Голос Громади».

Як вже зазначалося «Голосом Громади» раніше, виконавчий комітет своїм рішенням запропонував міській раді (цитата): «Припинити діяльність юридичної особи – комунального підприємства «Міська лікарня № 3» Олександрійської міської ради, юридична адреса: м. Олександрія, вул. Бориса Нечерди, 4, реорганізувавши його шляхом приєднання до комунального підприємства «Центральна міська лікарня м. Олександрії» Олександрійської міської ради». Таким чином проєкт рішення було внесено у порядок денний сесії.

Обговорення проєкту було жвавим і навіть запальним, запитань у депутатів не бракувало (судячи з усього, проєкт пройшов недостатнє попереднє опрацювання депутатами). Щоб розібратися, що ж насправді стоїть за канцелярськими формулюваннями проєкту та що в подальшій реальності станеться з закладом, який багато десятиліть надавав медичну допомогу дуже немалій частині міста, в обговоренні взяли участь як депутати різних фракцій, так і посадовці виконавчої гілки міської влади. І це занепокоєння цілком зрозуміле: адже не кожен день у нас закриваються лікарні і до того ж, їх у місті не так вже й багато…

Першим, кого попросили роз`яснити ситуацію, був головний лікар перемозької лікарні Юрій Мозговий. Головне, що цікавило депутатів – який профіль медичних послуг збережеться після приєднання закладу №3 до Центральної міської лікарні і скільки його працівників буде скорочено. Але доповідач у межах своєї посадової компетенції не зміг дати чіткої відповіді на обидва запитання. І це зрозуміло, адже ініціатива об`єднання обох лікарень, звісно, виходила аж ніяк не від нього, отож що залишиться в майбутньому від раніше самостійної лікарні після її приєднання до іншої, головний лікар прогнозувати не став. Ю.Мозговий зазначив лише, що в ситуації, яка склалася, це єдиний вихід, аби зберегти існуючий мед заклад, нехай навіть шляхом ось такої реорганізації. Зазначив він і те, що не виключає ситуацію, що внаслідок об`єднання якась частина медпрацівників лікарні №3 буде скорочена.

Після нього свої пояснення давали начальник управління охорони здоров`я Тетяна Темник, перший заступник міського голови Людмила Давиденко, начальник фінансового управління Олена Грищенко та інші. З цих пояснень виходило наступне: головна причина, ясна річ, фінансова. Якщо узагальнити доволі розлогі виступи доповідачів у сесійній залі, які перебивалися та коментувалися слухачами з місць, то передісторія така (частково її вже розповідав «Голос Громади» раніше): міська лікарня №3, яка знаходиться у Перемозькому мікрорайоні, згідно з вимогами медичної реформи, з квітня цього року фінансується не з місцевого бюджету, а Національною службою здоров’я України за спеціальною угодою. Отож заклад підписав договір із НСЗУ на фінансування пакету медичних послуг за напрямком «Амбулаторна вторинна (спеціалізована) допомога дорослим на дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу». Місячна потреба в утриманні закладу становить наразі 382 тис.грн (на рік виходить понад 4 мільйони гривень). Але від НЦЗУ лікарня отримує лише 66 тис.грн, внаслідок чого щомісячний фінансовий дефіцит складає 316 тис.грн (до кінця року – 2 млн. 400 тис). І цю проблему працівники третьої лікарні відчули негайно: їм просто стало нічим платити зарплату.

(Між іншим, у цій ситуації міський голова Степан Цапюк частково вбачає провину і самих перемозьких медпрацівників. Як висловився він на одному з попередніх засідань виконкому, «раніше, коли лікарня фінансувалася з міського бюджету, колектив лікарні жив, не напружуючись. А коли постало питання фінансування з державного бюджету, вони проспали, не визначилися з переліком медичних послуг, які готові надавати і в результаті отримали від НСЗУ те, що отримали»). До речі, як було зазначено на сесії, лікарня №3 має ліцензію лише на 2 послуги і серед них немає стаціонарного лікування.

В той же час Центральна міська лікарня підписала угоду з НСЗУ на 9 ліцензованих медичних послуг і отримала відповідне фінансування. Виходячи з цього, запевнення посадовців на сесії були доволі обнадійливими. За їхніми словами, Центральна лікарня має значний фінансовий резерв, який покриє грошові потреби лікарні №3 після її приєднання. Крім того, у Центральній лікарні дефіцит лікарів, за рахунок якого відбудеться перерозподіл медичних кадрів на існуючі вакансії. (Для довідки зазначалося: у третій лікарні наразі працюють 55 чоловік, які надають послуги не лише жителям Перемоги, а й Звенигородки і Мартоіванівки).

Отож після обговорення, в результаті депутатського голосування за запропонований проєкт рішення, Міська лікарня №3 перестала існувати, як юридична особа – як зазначалося у преамбулі проєкту, «з метою створення оптимальної мережі лікувальних підприємств, необхідних умов для надання медичної допомоги населенню міста, забезпечення доступності та якості медичних послуг, ефективного використання матеріально-технічних, кадрових, фінансових та управлінських ресурсів, раціонального використання бюджетних коштів, враховуючи рішення виконавчого комітету». Як у подальшому функціонуватиме цей заклад, що відтепер став структурним підрозділом центральної лікарні, та чи будуть збережені всі до єдиного його працівники (згідно з обіцянками владних посадовців), покаже життя.