Олександрійська міська рада офіційно засудила війну росії проти України

Сьогодні відбулася ХХ позачергова сесія Олександрійської міської ради, у якій взяли участь 37 депутатів. Перед початком її роботи присутні вшанувли пам`ять захисників України і безневинних жертв війни хвилиною мовчання.

На сесію було внесено два питання, першим з яких розглянули офіціну заяву Олександрійської міської ради щодо засудження збройної агресії Російської федерації проти України та геноциду українського народу, недопущення порушення територіальноої цілісності та суверенітету України.

Текст цього документа, зачитаний на сесії міським головою Сергієм Кузьменком, такий:

«Ми, депутати Олександрійської ради, рішуче та категорично засуджуємо розпочате Російською Федерацією 24 лютого 2022 року воєнне вторгнення в Україну. Вважаємо його актом агресії та демонстрацією Російською Федерацією цілковитої зневаги до конституційного визнання суверенітету нашої держави та загальноприйнятих норм міжнародного права. Розпочате Росією широкомасштабне вторгнення на територію мирної, незалежної України жодним чином не було спровоковане. Тому цю варварську атаку вже засудив весь цивілізований світ, вимагаючи від окупантів припинення насилля та вивести свої війська з нашої держави. Російська військова агресія принесла українцям моральні та фізичні страждання, спричинила загибель, каліцтва величезної кількості ні в чому не винних людей та дітей, руйнування наших міст та сіл. Цей військовий злочин – геноцид українського народу, який бачать і засуджують в усьому світі і який ні в якому разі не повинен залишатися безкарним. Очевидно, що за масштабами, підходами та ідеологічно Російська Федерація наслідує принципи, запроваджені фашистським та нацистським мілітаристськими режимами Гітлера. Він так само мав на меті масові вбивства та руйнування міст всюди, де було можливо. Тому факт державного тероризму з боку Російської федерації, неонацистський характер її політичного тоталітарного режиму є очевидними для всього світу. Вчинені російськими військами жахіття проти українців вже ретельно фіксуються правоохоронними органами та міжнародною спільнотою. І ми впевнені, що винні у скоєнні цих злочинів постануть перед міжнародним правосуддям і будуть притягнуті до відповідальності.

У цей дуже складний для нашої держави час українці переконливо довели, що Україна – це не територія, а держава, що ми – нація, яка здатна себе захистити у будь-яких умовах; наша ж сила – у єдності і ми закликаємо до єднання усіх українців незалежно від політичних переконань, симпатій чи емоцій. Водночас висловлюємо щиру вдячність західним партнерам за непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також за розробку і втілення комплексного, військового та економічного пакету стримування Російської Федерації від агресії проти України.

За дні війни Збройні Сили України показали найвищий рівень підготовки, відданості та хоробрості, на який ми тільки і могли розраховувати. У нас потужна армія, з нами світова спільнота та віра в наших воїнів. Ми на своїй землі, з вірою в Бога та в Збройні Сили України.

Депутати Олександрійської міської ради».

Заяву схвалили одностайним голосуванням. Наступним (і останнім) питанням був проєкт рішення «Про визнання політичної партії «Опозиційна платформа «За життя» і її фракції в Олександрійській міській раді колаборантом агресора». Про перебіг розгляду питання – у наступному повідомленні, оскільки ця тема потребує детального висвітлення.