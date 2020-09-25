Олександрійська міська ТВК зареєструвала більшість кандидатів в депутати від партій

Вчора, 24 вересня, завершилось подання списків кандидатів в депутати до Олександрійської міської ради, повідомляє «Голос Громади».

О 18:00 відбулося засідання Олександрійської міської територіальної виборчої комісії з питань реєстрації кандидатів в депутати за списками політичних партій.

На засіданні 18 членів комісії зареєстрували кандидатів в депутати до Олександрійської міської ради на місцеві вибори від таких місцевих організацій партій:

«Європейська Солідарність», «Пропозиція», «Сила і честь», «Батьківщина», «За майбутнє», «Партія Шарія», «Партія пенсіонерів», «ОПЗЖ», «Слуга народу», «Сила людей».