Олександрійська міська влада хоче «затягати по судах» Кабмін України?

Питання компенсації витрат на пільговий проїзд міським громадським транспортом знову порушувалося на останньому засіданні виконкому Олександрійської міської ради, повідомляє «Голос Громади».

Тема обговорення виникла поза чергою денною після інформації управління соцзахисту про результати обстеження міського автобусного транспорту на кількість пасажирів, що мають право безкоштовного проїзду (ці кількісні результати раніше оприлюднював «Голос Громади»). Дані про кількість пасажирів-пільговиків потрібні для обчислення компенсації витрат за їх перевезення з міського бюджету підприємцям-транспортникам.

Міський голова Степан Цапюк вважає несправедливим такий стан речей, коли повноваження держави забезпечувати пільговий проїзд громадян перекладаються на місцевий бюджет. Він повідомив присутнім про нібито вдалий прецедент, створений київською міською владою, якій, за словами С.Цапюка, вдалося відсудити у держави грошову компенсацію, сплачену столичним бюджетом перевізникам громадського транспорту. Відтак олександрійський мер Степан Цапюк не проти запозичити такий досвід київського мера В.Кличка. На виконкомі С.Цапюк дав протокольне доручення вивчити ситуацію з витратами і компенсаціями на пільгові перевезення в інших містах та регіонах та за певних умов звертатись у судовому порядку про повернення з державного бюджету міському бюджету сплачені з нього компенсації перевізникам.

Нагадаємо, рішення про те, що компенсувати пільгові перевезення має не лише держава (як це було раніше), а місцеві бюджети з врахуванням державних субвенцій, Кабмін України ухвалив кілька років тому. За який саме період недоотриманих компенсацій міська влада хоче судитися з державою, на виконкомі не зазначалося.