Олександрійська патронатна сім`я отримала офіційний статус

В Олександрії запроваджено послугу з патронату, яку надаватиме місцева патронатна сім`я, повідомляє «Голос Громади».

Таке рішення ухвалив виконком Олександрійської міської ради на своєму черговому засіданні, врахувавши висновки відповідної комісії. Родина Ніни та Іллі Бізіних стала першою в місті, яка на професійному рівні займатиметься патронатом. Така діяльність передбачає прийом у родину на тимчасовий догляд, виховання та реабілітацію дітей, вилучених з їхньої біологічної родини на період подолання батьками або законними представниками тих чи інших складних життєвих обставин. За законодавством цей термін становить до 90 діб, в окремих випадках – до 6 місяців.

Наприкінці листопада минулого року у міській раді відбулося засідання комісії, яка своїм рішенням підтвердила успішне закінчення спеціального навчання сім’ї Бізіних, котре вони проходили в обласному центрі. Навчання були пов’язані з особливостями роботи з надання послуги з патронату над дитиною. До складу комісії увійшли представники служби у справах дітей, обласного та міського центрів соціальних служб, начальники управлінь освіти, соціального захисту населення, охорони здоров’я, поліції. Надалі така міждисциплінарна команда постійно допомагатиме родині Бізіних у процесі виховання та реабілітації неповнолітніх, взятих під патронат.

Для довідки: за даними служби у справах дітей міської ради, лише за 2020 рік із сімей на різні періоди часу вилучалося близько 20 дітей. Тож патронатна родина – це вдала альтернатива притулкам і центрам, які беруть на тимчасове утримання дітей, що потрапляють у складні життєві обставини. У сім`ї патронату дитина зможе отримати цілий комплекс соціальних послуг, у тому числі – для стабілізації свого психоемоційного стану, – про це йшлося на засіданні комісії.