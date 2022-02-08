Олександрійська поліція інформує

Про результати нещодавно проведеного профілактичного відпрацювання повідомили «Голос Громади» у відділі моніторингу Олександрійського районного відділу поліції.

Так, 4 лютого працівниками райвідділу поліції спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України було проведено профілактичне відпрацювання території Олександрійської громади. До відпрацювання вулиць задіялися піші наряди та автопатрулі.

А 5 лютого в ході складання адміністративного протоколу стосовно 33-річного місцевого мешканця, під час поверхневого огляду в нього було виявлено згорток з подрібненою речовиною, зовні схожою на рослини конопель. Дану речовину дізнавачем Олександрійського районного відділу поліції було вилучено для проведення експертизи.

Розслідування у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.1 ст.309 Кримінального кодексу України («Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту»), триває. За ці дії законом передбачено покарання у вигляді штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до позбавлення волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.

Під час відпрацювання було також задокументовано факти порушення адміністративного законодавства, серед яких продаж алкогольних напоїв неповнолітнім, незаконне придбання та зберігання самогону та перебування осіб в п’яному вигляді в громадському місці, що ображає людську гідність та громадську мораль.

Крім того, під час проведення заходу здійснювалась робота з особами які перебувають на обліках в поліції, серед яких ті, що перебувають під домашнім арештом, раніше судимі, особи, котрі перебувають під адміністративним наглядом та власники мисливської гладко ствольної зброї.

Всього за минулий тиждень до Олександрійського районного відділу поліції надійшло 374 звернення про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста та району, з яких за 42 заяви внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Працівниками відділу поліції протягом минулого тижня було складено 118 протоколів за порушення адміністративного законодавства, з яких 41 – за порушення правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння складено 1 протокол (ст.130 КУпАП).

За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 20 осіб (ст.178 КУпАП).

За вчинення домашнього насильства складено 16 адміністративних протоколів, повідомили в поліції.