Олександрійська поліція інформує

Про деякі з недавніх кримінальних подій повідомили «Голос Громади» у секторі моніторингу Олександрійської районної поліції.

Так, 25 жовтня до райвідділу поліції надійшло повідомлення від 48-річного мешканця міста про те, що невстановлена особа, скориставшись відсутністю уваги з його боку, викрала у чоловіка мобільний телефон, грошові кошти в сумі 6000 гривень та золоте кільце, спричинивши цим матеріальні збитки на загальну суму 11 тисяч гривень.

Минулого тижня поліцією в результаті проведених слідчо-розшукових заходів було викрито винного у скоєнні злочину – 40-річного, раніше судимого мешканця міста.

Як виявилося під час перевірки даного громадянина на вчинення аналогічних злочинів, він також причетний до іншої, порівняно недавньої крадіжки – заволодіння майном 35-річного мешканця міста 2 липня цього року: так само, скориставшись відсутністю уваги заявника, зловмисник викрав належний йому мобільний телефон вартістю 5000 гривень

Відомості за фактами злочинів внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України («Крадіжка»). За ці дії злочинцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

Також, за повідомленням, за минулий тиждень на території обслуговування Олександрійського районного відділу поліції трапилися 2 випадки дорожньо-транспортних пригод, з яких один – із загиблою особою.

А всього за минулий тиждень до Олександрійського районного відділу поліції надійшло 444 звернення про кримінальні правопорушення та інші події від мешканців міста та району, з яких за 49 повідомлень внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Протягом тижня працівниками відділу поліції було складено 217 протоколів за порушення адміністративного законодавства з яких 122 – за порушення правил дорожнього руху.

За керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння складено 5 протоколів (ст.130 КУпАП).

За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто 32 особи (ст.178 КУпАП).

За придбання та зберігання алкогольних напоїв домашнього виготовлення складено 16 адміністративних протоколів.