Олександрійська поліція міцно взялася за безпеку дорожнього руху

На території Олександрії оголошено місячник безпеки дорожнього руху, повідомляє «Голос Громади» за отриманою в Олександрійському відділі поліції інформацією.

«У ході відпрацювання проводиться інформаційно-роз`яснювальна робота серед пішоходів, яким нагадується, що вони є повноправними учасниками дорожнього руху. А тому мають як права, так і обов`язки неухильно дотримуватися правил дорожнього руху та своїм прикладом навчати і застерігати дітей, а також інших учасників дорожнього руху від необачних кроків.

Водіям, у свою чергу, нагадується про необхідність дотримуватися правил проїзду пішохідних переходів, вибирати безпечну швидкість руху та не наражати на небезпеку себе і пішоходів.

Шановні учасники дорожнього руху! Поліція закликає вас бути уважними та обережними на дорогах, з повагою ставитися один до одного. Пам`ятайте, що лише від нас з вами залежить безпека на дорогах, життя інших людей та ваше власне», – йдеться у повідомленні міськвідділу поліції.