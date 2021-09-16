Олександрійська поліція: попередження про шахраїв і відпрацювання

Правоохоронці застерігають громадян міста, аби вони не стали жертвами шахраїв, чиї злочинні дії мають місце на території нашого міста – про це «Голос Громади» повідомили у моніторинговому секторі Олександрійської районної поліції.

На території області трапляються випадки, коли під виглядом працівників комунальних чи соціальних служб, а також продавців різноманітних товарів діють зловмисники, які шляхом такого обману заволодівають грошовими коштами громадян.

Поліцейські радять бути пильними, щоб уберегти своє майно від протиправних посягань. Також закликають роз’яснити літнім людям, (особливо тим, що мешкають самотньо), як можуть діяти шахраї.

Наприклад, у жодному випадку не погоджуйтесь на пропозицію обмінювати наявні у вас гроші зі «старих» на «нові»: в Україні не проводяться ніякі грошові реформи!

А також слід запам`ятати й інші прості правила: 1.Не купуйте товари у невідомих осіб за місцем мешкання і тим самим не показуйте наявність у вас грошових коштів.

2.Не відчиняйте двері незнайомим людям, які пропонують грошові виплати, компенсації, матеріальну допомогу, продаж медичного обладнання, продуктів харчування і подібне.

3.Необхідно звертати увагу на підозрілих осіб, на сторонні автомобілі, в яких, або поруч із якими знаходяться підозрілі люди, а також фіксувати номерні знаки транспортних засобів.

4.У разі, якщо ви побачили осіб, що не викликають довіри, одразу повідомляйте працівників поліції за телефоном «102». Реагування буде негайним! Поліцейські з’ясують мету перебування таких осіб. Разом з тим, ваша уважність сприятиме роботі поліції у недопущенні шахрайств та інших протиправних дій, – застерігають правоохоронці.

І ще одне повідомлення від сектору моніторингу: нещодавно працівниками Олександрійського районного відділу поліції було проведено профілактичне відпрацювання його території обслуговування. До відпрацювання вулиць задіялися піші наряди та автопатрулі.

Під час цього заходу було задокументовано факти порушення адміністративного законодавства, серед яких керування транспортним засобом особою, котра перебувала у стані алкогольного сп’яніння, продаж алкогольних напоїв неповнолітнім, незаконне придбання і зберігання самогону та перебування осіб в п’яному вигляді в громадському місці, що ображає людську гідність та громадську мораль.