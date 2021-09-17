Олександрійська поліція повідомляє

Про деякі крадіжки, нещодавно скоєні злодіями, що вже притягувалися до відповідальності, розповіли «Голосу Громади» у секторі моніторингу Олександрійської районної поліції.

3 вересня до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення від 70-річного мешканця міста про те, що невстановлена особа проникла до приміщення його будинку, звідки викрала автомобільну акумуляторну батарею та нанесла інших матеріальних збитків на загальну суму 1000 гривень.

Нещодавно в ході проведених поліцією слідчо-розшукових заходів в скоєнні злочину було викрито 31-річного, раніше судимого жителя Олександрії.

Відомості за фактом крадіжки внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочате кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України («Крадіжка, поєднана з проникненням у житло»). За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

А кілька днів тому працівниця одного з торгівельних закладів міста повідомила поліцію про те, що вона виявила, як невстановлена особа, скориставшись відсутністю її уваги, викрала з прилавку магазину товар на загальну суму 800 гривень. Правоохоронці незабаром викрили злодія – ним виявився 32-річний місцевий мешканець. Проти нього порушено кримінальне провадження за ч.2 ст. 185 ККУ («Крадіжка»). За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.