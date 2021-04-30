Олександрійська поліція повідомляє про викритих злодіїв

За минулий тиждень до Олександрійського районного відділу поліції надійшло 477 звернень про кримінальні злочини та інші правопорушення від громадян, з яких 52 заяви внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, повідомляє «Голос Громади» за інформацією райвідділу.

22 квітня до Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення від працівників одного з торгівельних закладів міста, котрі помітили, як невідомі особи шляхом вільного доступу викрали з магазину кросівки та спортивний костюм, цим самим завдавши збитків на загальну суму 2000 гривень. Кілька днів тому ході проведених заходів поліцією були викриті два зловмисники, які раніше вже встигли побувати на лаві підсудних. Проти них відкрито провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України («Крадіжка, скоєна повторно або за попередньою змовою групи осіб»), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Наразі триває перевірка щодо можливої причетності підозрюваних до скоєння аналогічних крадіжок.

26 квітня 86-річна жителька міста поскаржилася поліції, що у неї на перехресті вул.Братської та вул.Діброви невстановлена особа шляхом вільного доступу таємно заволоділа пакунком, у якому були речі потерпілої на загальну суму 1000 гривень. Незабаром правоохоронці встановили особу злодія: ним виявився 48-річний житель міста ромської національності. За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст.185 ККУ («Крадіжка»). За ці дії передбачене покарання – арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі до п`яти років.

Також протягом тижня працівники Олександрійського райвідділу поліції зафіксували 91 порушення адміністративного законодавства та склали по них відповідні протоколи. Співробітники поліції спільно з фахівцями Держпродспоживслужби на території міста та району продовжують роботу з перевірки суб’єктів господарювання щодо дотримання ними вимог карантину, повідомила поліція.