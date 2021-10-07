Олександрійська поліція – про «урожай» «Маку»

В Олександрійській районній поліції «Голосу Громади» розповіли про результати операції «Мак», проведеної протягом визначеного періоду.

«Працівниками Олександрійського районного відділу поліції в рамках оперативно – профілактичного відпрацювання «Мак», що проходила у регіоні, було проведено 7 санкціонованих обшуків на території обслуговування.

Оперативно-профілактичні заходи спрямовувалися на виявлення та знищення нарковмісних рослин, попередження фактів їх заготівлі, перевезення та реалізації.

В результаті проведених заходів, поліцейські підтвердили факти зберігання наркотичних засобів та знищили сім плантації конопель, які належали місцевим жителям. Під час огляду було вилучено більше трьох тисяч рослин конопель, висушені нарковмісні рослини, а також подрібнений канабіс.

Зразки рослин та вилучену речовину рослинного походження було направлено для проведення експертиз до Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

За цими фактами розпочато кримінальні провадження за ст. 309 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, придбання, зберігання наркотичних засобів)», – йдеться у повідомленні сектору моніторингу Олександрійського райвідділу поліції.

Але правоохоронні заходи на цьому не закінчуються: поліцейські звертаються до жителів міста й області з проханням повідомляти про факти, пов’язані з незаконним обігом наркотиків, психотропних речовин та прекурсорів телефоном за номером «102».

Також інформацію про осіб, причетних до скоєння наркозлочинів, можна повідомити на телефон гарячої лінії управління боротьби з наркозлочинністю в Кіровоградській області: 050-248-85-81.