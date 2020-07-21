Олександрійська поліція «розбороняла» небезпечну бійку

Працівники Олександрійського відділу поліції зафіксували факт побиття людини та затримали винного, повідомляє «Голос Громади».

Цю подію, що сталася кілька днів тому, прокоментував речник міськвідділу поліції Віталій Старчик. За його словами, повідомлення про те, що біля одного з житлових будинків у районі гуртожитку «Юність» відбувається бійка, поліцію повідомила жителька міста. За викликом було негайно направлено слідчо-оперативну групу. Її працівники виявили на місці події 39-річного потерпілого з численними травмами, заподіяними невідомою особою. Постраждалого доставили до міської лікарні.

В ході подальших слідчо-розшукових заходів поліцією було викрито і винного у скоєнні злочину – 31-річного жителя міста. Наразі він затриманий в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України, йому оголосили підозру та за рішенням суду обрали міру запобіжного заходу – «особисте зобов`язання».

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу України («Умисне тяжке тілесне ушкодження»). За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.