Олександрійська поліція розкрила тяжкий злочин «по гарячих слідах»

Двоє злочинців-рецидивістів скоїли розбійний напад на чоловіка літнього віку, завдавши йому тілесних ушкоджень та пограбували, повідомляє «Голос Громади» за інформацією, наданою міськвідділом поліції.

4 грудня о пів-на п`яту годину ранку до Олександрійського відділу поліції звернувся 66-річний мешканець міста з повідомленням про те, що на нього щойно скоєно злочинний напад. Як з`ясувалося, вночі до домоволодіння чоловіка, розташованого у приватному секторі міста, вдерлися двоє невідомих; вони побили господаря і вимагали у нього гроші. В результаті злочинці «вибили» 1000 гривень (більше у пенсіонера вдома просто не знайшлося) та його мобільний телефон відносно недорогої моделі. Прихопивши цю здобич, зловмисники відразу з втекли з місця події.

На їх пошук міською поліцією було негайно спрямовано всі наряди, які працюють у місті та інші працівники відділу. В результаті цих дій співробітниками кримінальної поліції по гарячих слідах бандитів було затримано. Ними виявилися 31-річний та 29-річний місцеві жителі, які раніше вже потрапляли на лаву підсудних. На даний час їм оголошено підозру та судом обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

Розслідування проводиться за кримінальним провадженням, розпочатим за ч.3 ст.187 Кримінального кодексу України («Розбій, поєднаний з проникненням у житло або інше приміщення»). Санкцією статті передбачено покарання – позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.