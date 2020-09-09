Олександрійська поліція спіймала ліфтового злодія

Злочинець вивів з ладу ліфт і завдав збитків на дві з половиною тисячі гривень, але цим не обмежився, повідомляє «Голос Громади» за інформацією, отриманою в Олександрійському відділі поліції.

Про те, що до машинного відділення ліфту в одному з багатоповерхових житлових будинків міста проник невідомий злодій і викрав звідти електромагнітну котушку гальмівного пристрою, міський відділ поліції повідомила працівниця приватного підприємства «Олександрійська ліфтова компанія». Таким чином ліфт вийшов з ладу, а завдані злодієм збитки оцінені у 2500 гривень.

Поліція провела слідчо-розшукові заходи і кілька днів тому вийшла на злочинця: ним виявився 36-річний, раніше судимий мешканець міста. Проти нього відкрито провадження за ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу України («Крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення чи сховище», – карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років).

В ході подальшої перевірки на причетність зловмисника до скоєння інших правопорушень поліцією було встановлено, що ліфтовий епізод – не єдина крадіжка на його рахунку.

Так, 14 серпня цього року 52-річний олександрієць звернувся до поліції з заявою про те, що того ж дня, близько 14-ї години невідома особа шляхом вільного доступу, таємно викрала його велосипед марки «Віннер» вартістю 4 тисячі гривень, залишений господарем без нагляду на технічному поверсі у під`їзді свого будинку. Слідчо-розшукові заходи поліції показали, що у скоєнні крадіжки винний вищезгаданий, раніше судимий громадянин. За цим фактом проти нього порушено ще одне кримінальне провадження за ч.1 ст.185 ККУ («Крадіжка»).