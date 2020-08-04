Олександрійська поліція застерігає: шахраї не дрімають

На території наших міста та області останнім часом нерідко трапляються випадки різноманітних шахрайств – про це «Голос Громади» щойно повідомили в Олександрійському відділі поліції.

Як зазначають правоохоронці, переважно зловмисники діють під виглядом працівників комунальних, соціальних та інших служб; або це «продавці», які пропонують різноманітні товари за начебто дуже вигідними цінами, котрі в результаті обдурюють довірливих громадян і незаконно привласнюють їхні кошти. Трапляється і багато інших різновидів шахрайських дій.

Тому поліцейські радять людям бути пильними, щоб уберегти своє майно від протиправних посягань. А також закликають роз`яснювати літнім людям (особливо тим, хто мешкає самотньо), як можуть діяти шахраї:

« – У жодному випадку не обмінюйте за пропозицією сторонніх наявні у вас гроші зі «старих на нові»;

Не купуйте товари у невідомих осіб за місцем мешкання і тим самим не показуйте наявність у вас грошових коштів;

Не відчиняйте двері вашої домівки незнайомим людям. які пропонують грошові виплати, компенсації, матеріальну допомогу, продаж медичного обладнання, продуктів харчування і тому подібне.

У разі, якщо ви побачили осіб, що не викликають довіри, – одразу повідомляйте працівників поліції за телефоном «102». Поліцейські з`ясують мету перебування таких осіб. Разом з тим ваша уважність сприятиме роботі поліції у недопущенні шахрайств та інших протиправних дій», – йдеться у повідомленні поліції.