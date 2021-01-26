Олександрійська поліція знайшла чоловіка, який стріляв в центрі міста

Працівники Олександрійського відділу поліції встановили особу чоловіка, який стріляв з пістолета біля центральної ялинки міста. Інформує «Голос Громади» посилаючись на пресслужбу відомства.

15 січня 2021 року в одній із соцмереж було розповсюджено відео, як громадянин у військовій формі підійшов до ялинки та зробив декілька пострілів у повітря. В ході перевірки правоохоронці з`ясували особисті дані порушника порядку. Ним виявився 23-річний мешканець Знам`янського району. Вогнепальну зброю було вилучено та з`ясовано, що предмет є стартовим пістолетом сигнально-шумового впливу.

Наразі на порушника склали адміністративний протокол за статтею 173 КУпАП (дрібне хуліганство). Матеріали справи направлені до Олександрійського міськрайонного суду.

Стаття передбачає за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.