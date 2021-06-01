Олександрійська районна лікарня визначилася з цінами на платні медичні послуги

Виконком Олександрійської міськради на черговому засіданні затвердив тарифи на платні медичні послуги, які надає районна лікарня, повідомляє «Голос Громади».

Рішення було ухвалене за зверненням директора КНП «Олександрійська центральна районна лікарня Олександрійської міської ради» Валентини Гарагулі з метою встановлення економічно обґрунтованих тарифів на платні медичні послуги. Перелік цих платних послуг стосується таких, що надаються за зверненням громадян без направлення лікаря відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1138 (зі змінами). Всього список тарифів містить 121 найменування медичних послуг за шістьма розділами: лабораторні дослідження, діагностичні дослідження, рентгенографічні дослідження, медичні огляди, консультації лікарів-спеціалістів та інші послуги.

Отже, «що і почім» коштуватиме громадянам, які забажають самостійно, без направлення лікаря, звернутися до районного лікувального закладу – з причини великого обсягу інформації наведемо лише граничні ціни.

Лабораторні дослідження: забір крові – аналіз крові (всього 36 найменувань) – від 7,80 грн до 69,37 гривень;

діагностичні дослідження: обстеження УЗД, кардіографія, холдерівське моніторування, ректороманоскопія та ін. (33 найменування досліджень) – від 32,94 грн до 244,93 гривень;

рентгенографічні дослідження: рентгенографія, іррогоскопія, іррігографія, флюорографія (плівка і цифрова) тощо (22 найменування) – від 46,47 грн до 399,65 гривень;

консультації лікарів-спеціалістів (20 спеціалістів) – вартість однієї консультації в одного лікаря від 59,58 грн (уролог) до 86,34 грн (акушер-гінеколог);

медичні огляди (різні види профілактичних) для жінок коштують дорожче, ніж для чоловіків, ціни в залежності від виду огляду лежать в межах від 401 гривні до 481 грн;

а також медогляд для отримання посвідчення водія: для жінок – 569,71 грн, для чоловіків – 538,30 грн;

медогляд для отримання дозволу на зброю – 407,14 гривень,

наркологічний огляд з видачею сертифікату – 139,74 грн.

В «інших послугах» (4 найменування послуг): перебування на лікуванні у стаціонарних умовах за бажанням громадян без направлення сімейного лікаря коштуватиме 360 гривень в день;

те ж саме, але з поліпшеним сервісним обслуговуванням – 600 гривень в день;

перебування вагітної та партнера в палаті з поліпшеними умовами – 1200 грн в день;

вибір акушера-гінеколога для ведення пологів (1 послуга) – 600 гривень.

(Всі ціни вказані з урахуванням ПДВ).