Олександрійська Центральна міська бібліотека відновила роботу

Від учора, 10 червня, з настанням чергового послаблення карантину Центральна міська бібліотека м.Олександрія розпочала роботу та прийняла перших користувачів, повідомляє «Голос Громади» з посиланням на сайт відомства.

Допуск користувачів і перебування у приміщеннях читальної зали та інтернет-центру дозволяється лише у засобах індивідуального захисту (масках та рукавичках), термін перебування не перевищує 45 хвилин.