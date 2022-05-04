Олександрійська Центральна міська бібліотека запрошує на безкоштовні

КУРСИ «ОСНОВИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАМОТНОСТІ». Якщо ви маєте мінімальні знання або не вмієте користуватися ПК взагалі, тоді вам варто завітати на комп’ютерні курси щосереди о 14:00 год. Курси проводяться для людей різного віку, головне − бажання і прагнення розвиватися

А завтра і надалі щотижня, в рамках програми, підготовленої бібліотекою, – ЗАНЯТТЯ «СМАРТФОН ДЛЯ НОВАЧКІВ». Встановлювати пароль на смартфон, щоб ні в кого не було до нього доступу. Робити гарні фото та викладати їх у соцмережі. Спілкуватися в месенджерах і відправляти аудіо- та відеоповідомлення. Ставити фото близької вам людини на екран. Купувати квитки на потяг або записуватися до лікаря, не виходячи з дому. Не знаєте як це зробити? Тоді гайда до бібліотеки на заняття «Смартфон для новачків», яке відбувається кожного четверга о 10:00 год.

І як вже повідомлялося, щотижнева БЕЗОПЛАТНА ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ. Вам потрібна порада юриста? Запрошуються всї бажаючі звертатись з різних правових питань до юриста, який надасть кваліфіковану і змістовну відповідь щовівторка та щочетверга з 10:00 до 12:00 год.