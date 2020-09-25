Олександрійська центральна міська бібліотека запрошує шанувальників українського кіно

29 вересня в читальній залі Олександрійської Центральної міської бібліотеки відбудеться показ чергового художнього фільму «Крути 1918», повідомляє «Голос Громади» за наданою адміністрацією бібліотеки інформацією.

Історична драма режисера Олексія Шапарєва «Крути 1918» – переможець Четвертої Національної кінопремії «Золота Дзиґа» у номінації «Премія глядацьких симпатій». В ролях: Євгеній Ламах, Андрій Федінчик, Надія Коверська, Віталій Салій, Олексій Тритенко, Томаш Собчак, Володимир Філатов, Максим Донець, Олександр Піскунов, Олександр Олексенко, Дмитро Олійник та інші. В основі сюжету драми «Крути 1918» – реальна історія бою на залізничній станції Крути взимку 1918 року, коли чотири сотні українських студентів і гімназистів стали проти багатотисячної російської Червоної гвардії. На тлі доленосних подій в країні – також особистісний драматичний сюжет: двоє братів Андрій і Олекса Савицькі закохуються у прекрасну Софію. Тим часом більшовики підступають до Києва, місто наповнене «червоними» агентами. Уряд УНР кидає на боротьбу з ворогом усі боєздатні частини армії, включно з юнкерами і студентами. Чотири сотні юнаків, серед яких Андрій і Олекса, стають проти 4-тисячного, добре озброєного війська…

Початок демонстрації фільму о 16.00, вхід вільний. Цей захід відбудеться з дотриманням усіх карантинних норм, тому відвідувачів просять не забути взяти з собою захисну маску.

Як вже повідомляв «Голос Громади», бібліотека організовує такий системний кінопоказ у рамках всеукраїнського фестивалю «Нове українське кіно», що проводиться компанією Артхаус Трафік за підтримки Державного агентства України з питань кіно.