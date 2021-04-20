Олександрійська учасниця “Мастер-шеф” Ірина Маленко розповість про участь кулінарному шоу, труднощі та НЕ-успіх

У суботу, 24 квітня, об 11:00 годині, у кав’ярні-піцерії Skorini (пл. Соборна, 27 Б, м. Олександрія) відбудеться сніданок-зустріч з фіналісткою 10-го кулінарного шоу “МастерШеф” Іриною Маленко, повідомляє “Голос Громади”.

За спеціальністю Ірина викладачка світової літератури, соціальний педагог і методист. 15 років вона працювала в професійно-технічній освіті, але кондитерська справа, якою вона захопилася під час декретної відпустки, повністю змінила її життя. Зараз Ірина мама двох прекрасних хлопчиків, щаслива дружина, яка знайшла своє покликання.

На бізнес-сніданку Ірина розповість:

як наважилася кардинально змінити своє життя

про свій шлях на шоу «МастерШеф»

особливості діяльність під час карантину та плани на майбутнє.

У зв’язку з обмеженою кількістю місць (15 учасниць), реєстрація обов’язкова за посиланням https://docs.google.com/…/1FAIpQLSc7QMASuqPldl…/viewform або за номером тел. 097 808 97 81 (Тетяна)

Сніданок про “НЕ-успіх” відбудеться 24 квітня об 11:00 в піцерії ” Санремо”.

РЕЄСТРАЦІЯ ОБОВ’ЯЗКОВА бо кількість місць обмежена.

В описі події ви знайдете посилання на гугл форму,яку потрібно заповнити для реєстрації або ж телефонуйте мені за номером- 097 808 97 81-Таня

https://fb.me/e/3n3c8zI8u