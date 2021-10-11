Олександрійське «Теплокомуненерго»: час «миритися» з «Нафтогазом»

Комунальне підприємство «Теплокомуненерго» попросило у міської влади дозволу на укладення з АТ НАК «Нафтогаз України» мирових угод, повідомляє «Голос Громади».

Відповідний проєкт рішення розглядався на останньому черговому засіданні виконавчого комітету. Така потреба в укладенні юридичної мирової угоди полягає в тому, що олександрійське КП «Теплокомуненерго» має значні борги перед НАК «Нафтогаз України» за використаний у минулих опалювальних сезонах природний газ і через це вже понад півтора року за рішенням суду розрахункові рахунки підприємства перебувають під арештом. Це, у свою чергу, не дає можливості вести виробничу діяльність теплогенеруючому підприємству, – йшлося на засіданні виконкому.

Вихід з даної ситуації єдиний: згідно з відповідним рішенням Кабінету Міністрів України, «Теплокомуненерго» має укласти мирову угоду з «Нафтогазом» про реструктуризацію свого боргу. Як зазначалося під час обговорення, на даний час він становить 27,5 мільйона гривень і погасити цей борг слід буде протягом наступних 72-х місяців – такі умови Кабміну і «Нафтогазу» «в обмін» на розблокування банківських рахунків ТКЕ. Слід зазначити, за словами адміністрації КП ТКЕ, така велика заборгованість підприємства за газ виникла через значно більші борги населення за отримане теплопостачання минулих сезонів: вони наразі становлять 78 мільйонів гривень. Виконавчий комітет дозволив КП ТКЕ укласти мирову угоду з головним газопостачальником країни.