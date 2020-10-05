Олександрійське «Теплокомуненерго»: в боргах, як у шовках

Фінансово-господарська ситуація КП «Теплокомуенерго» залишається важкою, через що в Олександрії під загрозою початок опалювального сезону, повідомляє «Голос Громади».

Про це зокрема йшлося на черговій нараді щодо підготовки господарського комплексу Олександрії до осінньо-зимового періоду, яку провів міський голова Степан Цапюк за участі керівників комунальних служб та підприємств міста. На сьогодні фінансовий стан на комунальному підприємстві «Теплокомуненерго» залишається так само невизначеним, як і наприкінці минулого опалювального сезону.

Нагадаємо, розрахункові рахунки ТКЕ на початку квітня цього року арештовані Державною виконавчою службою за борги перед НАК «Нафтогаз України» за спожитий природний газ, що виникли протягом двох попередніх сезонів (тоді вони становили 28 млн грн.). Єдина причина заборгованості, за словами адміністрації ТКЕ, полягає у хронічних боргах населення міста за спожите тепло, які станом на квітень складали понад 77 мільйонів гривень. Як зазначалося на нараді, абоненти цей свій борг протягом літа мало зменшили: на даний час він становить близько 59 мільйонів гривень, що досі залишає заблокованими банківські рахунки ТКЕ.

Борг ТКЕ перед «Нафтогазом» не єдиний: підприємство має разом з «чистою» заборгованістю нараховані на неї штрафні санкції за несвоєчасність розрахунків за газ (а це близько 10 млн грн.), а також заборгованість перед ВАТ «Кіровоградгаз» за розподіл природного газу понад 7,5 млн гривень. Крім того, борги перед «Кіровоградобленерго» за спожиту електроенергію (правда, на цю заборгованість ТКЕ уклало договір реструктуризації виплати, отож принаймні електропостачання його не позбавили).

На сьогодні ТКЕ готує котельні і тепломережі, проводить заповнення їх водою та гідравлічні випробування. Але отримати природний газ, щоб розпочати опалювальний сезон, при арештованих рахунках підприємство не має ніяких перспектив.