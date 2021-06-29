Олександрійське управління соцзахисту більше не приймає особисто заявників на ЖК-субсидію

Про чергові зміни в Порядку призначення житлової субсидії зокрема йшлося на черговому засіданні громадської ради, повідомляє «Голос Громади».

На недавньому засіданні громадської ради при виконкомі Олександрійської міської ради про зміни та доповнення у порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива розповіла присутнім начальник управління соціального захисту міськради Олена Назаренко. (Нагадаємо, лише протягом квітня-травня поточного року ряд окремих «параграфів» урядового порядку призначення ЖК-субсидій зазнавав неодноразових змін, про що навперебій і не завжди коректно повідомляли чимало як центральних, так і регіональних ЗМІ, що викликало певний резонанс і нерозуміння у суспільстві).

Отже, що з`явилося нового у чергових настановах. Перш за все – кардинальна зміна: усім домогосподарствам, які отримають право на ЖК-субсидію, вона призначатиметься виключно у готівковій формі. Наступна (не менш важлива): усім домогосподарствам, які отримували субсидію в опалювальному сезоні 2020-2021 років у готівковій формі, вона перепризначатиметься автоматично (звісно, якщо у них не виникли умови, що унеможливлюють субсидіювання за новим порядком). Заявникам, які одержували субсидію у безготівковій формі, все ж доведеться звертатися за нею заново. Звернутися з заявою доведеться і тим, хто бажає отримати ЖК-субсидію вперше.

І тут ще один важливий момент, на якому наголосила посадовець О.Назаренко: відтепер, «за спрощеним порядком», встановленим урядом України, управління соцзахисту не приймають громадян-заявників на отримання ЖК-субсидії особисто. Отож черг претендентів на цей вид державної допомоги в установі соцзахисту не буде. А щоб подати заяву, їм пропонується три варіанти на вибір: заповнені бланки можна надіслати поштою на адресу управління соціального захисту населення. Бланки Заяв та Декларацій розміщені на сайті Міністерства соціальної політики та доступні для друку;

через електронний сервіс, який розміщено на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики;

а також можна особисто звернутися через Центр надання адміністративних послуг Олександрійської міської ради. Спочатку там заявнику дадуть талончик на визначений день та час і вже потім він без черги має з`явитися на прийом з відповідними документами.

Про інші зміни, внесені в «Порядок» Кабміном протягом квітня травня цього року, «Голос Громади» розповідав неодноразово.