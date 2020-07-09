Олександрійські авіатори відсвяткували День відзначення частини

Сьогодні, 9липня, в Олександрійській військовій частині 2269 пройшли урочистості з нагоди Дня відзначення частини, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сторінку Військова частина 2269 НГУ у Фейсбук.

За 28 років незалежності авіатори виконали безліч завдань, це ліквідації наслідків природніх катаклізмів, участь в міжнародних місіях, участь у ліквідації лісних пожеж, участь в місіях ООН та приймає активну участь в ООС.

Урочистості, з нагоди свята, відбулися на плацу частини, в яких взяли участь особовий склад частини, керівництво міста та району, представники силових структур, члени ветеранської організації та гості свята.

Завершенням урочистих заходів стало яскраве дефіле від оркестру військової частини.