Олександрійські безробітні можуть безкоштовно стати барменами

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Бармен – професія не з легких. Невід’ємна частина професії – вміння дивувати та створювати щось нове. Який би рівень знань у бармена не був, він продовжуєш вчитися далі.

Так, 06 липня поточного року в Одеському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості за сприяння служби зайнятості розпочнеться професійне навчання за цією професією, що триватиме 5,5 міс.

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У програмі навчання: теоретичний курс дисциплін: технологія барних процесів, класифікація напоїв, історія закладів харчування, психологія обслуговування та ін.

Умовами до направлення на навчання є:

  • повна або базова загальна середня  освіта,
  • вік особи не менше 18 років,
  • медична довідка,
  • особова медична книжка.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

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Якщо вас зацікавила можливість професійного навчання за вказаною професією, за більш детальною інформацією звертайтеся до відділу організації профнавчання Кіровоградського обласного центру зайнятості за телефоном 0(522) 32-13-28.

Детальніше про професії та навчальні заклади ви можете дізнатися тут: https://cutt.ly/JeLGmou.

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