Олександрійські безробітні можуть безкоштовно стати барменами

Бармен – професія не з легких. Невід’ємна частина професії – вміння дивувати та створювати щось нове. Який би рівень знань у бармена не був, він продовжуєш вчитися далі.

Так, 06 липня поточного року в Одеському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості за сприяння служби зайнятості розпочнеться професійне навчання за цією професією, що триватиме 5,5 міс.

У програмі навчання: теоретичний курс дисциплін: технологія барних процесів, класифікація напоїв, історія закладів харчування, психологія обслуговування та ін.

Умовами до направлення на навчання є:

повна або базова загальна середня освіта,

вік особи не менше 18 років,

медична довідка,

особова медична книжка.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Якщо вас зацікавила можливість професійного навчання за вказаною професією, за більш детальною інформацією звертайтеся до відділу організації профнавчання Кіровоградського обласного центру зайнятості за телефоном 0(522) 32-13-28.

Детальніше про професії та навчальні заклади ви можете дізнатися тут: https://cutt.ly/JeLGmou.