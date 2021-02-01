Олександрійські боксери стали переможцями у Всеукраїнському турнірі з професійного боксу

Днями в Олександрії відбувся IX Всеукраїнський турнір з професійного боксу, присвячений пам’яті Олексія Скічка, в якому усі три олександрійські боксери отримали перемогу.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Олександрійської міськради.

Турнір провели за підтримки міської влади на базі ДЮСШ №2. Традиційно організаторами змагань виступили брати Скічки: Дмитро, Юрій, Олексій та Федерація професійного боксу України.

Захід розпочався з привітання почесного гостя — міського голови Сергія Кузьменка, який подякував синам Олексія Скічка за активну підтримку молоді та спорту в місті.

На професійному ринзі змагалося 20 боксерів, серед яких Олександрію представляли: Богдан Гарькавий, Георгій Козинець та Акім Чорнобривець. Усі троє перемогли у спарингах. За перемогу вони отримали медалі та грошову винагороду.

Крім місцевих спортсменів за перемогу змагалися також з Ніжина, Умані, Кропивницького, Одеси, Звенигорода, Коломиї, Миргорода, Кременчука, Мелітополя, Запоріжжя, Костянтинівки.

Додатково. Турнір започаткований дев’ять років тому і має ім’я Олексія Скічка – міського голови Олександрії двох каденцій: 1990-1994 та 2006-2010 років.

Окрім політичної діяльності, О.Скічко активно займався спортом, був кандидатом в майстри спорту, неодноразовим чемпіоном України та області.

Змагання традиційно проводяться в день або після дня народження Олексія Скічка (27 січня) за ініціативи його синів.