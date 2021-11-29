Олександрійські депутати більше не голосуватимуть руками і «в слух»

Процедура роботи пленарних засідань Олександрійської міської ради перейшла на інший рівень: депутати отримали електронну систему голосування, повідомляє «Голос Громади».

Про це придбання повідомив на засіданні чергової (XIV) сесії міськради голова Сергій Кузьменко:

«Ми в рамках законодавства ухвалили нарешті рішення купити систему голосування, яка сподіваюсь, дасть якісніший формат роботи депутатського корпусу. Новий бюджет на 2022 рік на наступній сесії прийматиме вже за допомогою нової системи», – сказав міський голова.

Система називається «Віче». Її встановлення і технічне налаштування проводила акціонерна компанія з м.Хмельницького (вона ж є і виробником таких систем). «Віче» розроблене у 2001 році і відтоді використовується у більш ніж 100 радах різного рівня органів місцевого самоврядування України.

Перед початком сесії спеціаліст компанії-виробника провів з депутатами 10-хвилинне навчання з користування системою. Це виявилося не складно: «Віче» має для кожного користувача окремий пульт, вмонтований у робочий стіл. Активізувати систему можна, зареєструвавшись лише спеціальною особистою депутатською карткою з чіпом. Після цього система готова до роботи. Результати усіх голосувань після натискань депутатами відповідних кнопок на своїх пультах відображуються поіменно (із зазначенням прізвищ) на двох паралельних великих LED-моніторах, встановлених на бокових стінах сесійної зали. На них також з’являється загальна кількість голосів «за», «проти», «утримався», «не голосував» та висновок про прийняття рішення. Кожен пульт також оснащений окремим мікрофоном, таймером тривалості виступу (регламенту) та має ще ряд інших технічних можливостей.

Раніше, як відомо, всі голосування на пленарних засіданнях міськради відбувалися «з голосу»: голова лічильної комісії з трибуни називав прізвище кожного присутнього на сесії депутата, а той вголос відповідав «за» він, чи «проти». Потім в «ручному режимі» відбувався підрахунок усіх голосів. Процедура голосування виходила таким чином громіздкою, а засідання через це затягувалися у часі.

Однак голосування цієї чергової XIV сесії проходило ще «у дідівський спосіб», тобто «в слух»: депутати лише пройшли настанову фахівця і користуватися системою «Віче» вони будуть, починаючи вже з наступної, грудневої сесії міської ради.