Олександрійські депутати готуються до чергової сесії

17 лютого відбулося розширене засідання депутатської комісії з розгляду питань порядку денного чергової сесії Олександрійської міської ради, повідомляє «Голос Громади».

Вів засідання голова постійної комісії з питань економічної та інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку Віталій Заріцький (фракція «Європейська Солідарність») У нараді взяли участь представники депутатських комісій, фракцій, старости, начальники управлінь, спеціалісти виконавчих органів міськради.

Комісія розглянула весь перелік питань, які передбачаються порядком денним наступної чергової сесії Олександрійської міської ради, запланованої на 26 лютого. Це проєкти рішень про затвердження декількох оновлених положень і програм діяльності виконавчих органів ради на наступні періоди; про зміни структур і назв двох управлінь міської ради; організаційні питання щодо статутного капіталу Центральної міської лікарні та передачі майнового комплексу Олександрійської районної лікарні та інші робочі питання. Депутати заслухали запрошених начальників управлінь міськради щодо деяких запропонованих профільних новаційних проектів рішень – як наприклад, щодо віддалених робочих місць адміністраторів ЦНАПу у приєднаних до міста сільських і селищному населених пунктах, безкоштовного перевезення вчителів, що проживають в Олександрії, але працюватимуть у сільських школах вищезгаданих територій тощо. Найбільше запитань виникло у членів комісії до запропонованої Програми цивільного захисту населення на 2021-2025 роки, а також до змісту деяких проектів рішень з широкого блоку земельних питань. Комісія також заслухала звіт начальника фінансового управління міськради Олександра Лукашова про виконання бюджету міста за 2020 рік і внесення змін до бюджету Олександрійської територіальної громади на 2021 рік.

Всього на депутатській комісії було розглянуто близько сорока питань порядку денного найближчої сесії.