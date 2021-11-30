Олександрійські депутати звернулися з вимогами до керівництва «Укрпошти», влади і Уряду України

На черговій (XIV) сесії Олександрійської міської ради було прийнято звернення до вищих органів державної влади України та керівництва «Укрпошти», а також звернення до влади і Уряду стосовно критичної ситуації в медичній сфері держави, повідомляє «Голос Громади».

Обидва звернення були розроблені та зініційовані до розгляду на сесії депутатами фракції «Європейська солідарність» в Олександрійській міській раді. Представив текст звернень голова фракції «ЄС» Віталій Заріцький. Депутатський корпус проголосував за направлення звернень за їхнім призначенням. Далі – текст обох документів.

«Звернення депутатів Олександрійської міської ради VIII скликання до Прем`єр-міністра України Дениса Шмигаля, Генерального директора АТ «Укрпошта» Ігоря Смілянського та Народного депутата Воронька О.Є. щодо збереження стаціонарного відділення АТ «Укрпошта» в селі Ізмайлівка Олександрійської територіальної громади

До депутатів Олександрійської міської ради звертаються жителі Ізмайлівського старостинського округу Олександрійської міської ради (села Ізмайлівка, Видне, Гайок, Пустельникове, Королівка, Піщаний Брід), який налічує 1030 членів територіальної громади, щодо ліквідації стаціонарного поштового відділення №28056 АТ «Укрпошта» в с. Ізмайлівка Олександрійського району Кіровоградської області.

Відсутність поштового відділення, що надавало послуги поштового зв`язку шести населеним пунктам, створює незручності мешканцям сіл і особливо людям похилого віку, які потребують соціального захисту, адже вони отримували пенсію та іншу фінансову допомогу в поштовому відділенні. Разом з тим, у місцевих жителів виникли труднощі з оплатою комунальних послуг, податку на землю та інших платежів, що здійснюються з використанням системи «Поштовий переказ». Варто зауважити, що в сільській місцевості альтернативи цій системі немає.

Для пересічної людини пошта в селі залишається місцем, де можна передплатити газети, журнали, поповнити рахунок телефону, перевести чи отримати кошти. Зрештою, у віддалених селах пошта є соціальним майданчиком, острівцем цивілізації і можливості спілкування.

Альтернатива пересувних поштових відділень не вирішує проблеми, а лише поглиблює її, що виражається у несвоєчасності доставки поштових відправлень та пенсій, помилки в адресатах, втрати підписних періодичних видань (друковані ЗМІ для багатьох селян є єдиним джерелом інформації) тощо.

Відновлення та збереження можливостей селян Ізмайлівського старостинського округу Олександрійської міської ради одержувати друковані ЗМІ, користуватись послугами поштового зв`язку, у тому числі здійснювати поштові перекази, безперешкодно отримувати соціальні виплати сприятиме зниженню соціальної напруги серед населення, забезпечить дотримання конституційного права громадян на доступ до інформації та право безперешкодного отримання послуг поштового зв`язку.

З огляду на вищевикладене, ми, депутати Олександрійської міської ради восьмого скликання, просимо Кабінет Міністрів України, Генерального директора АТ «Укрпошта» та Народного депутата України Воронька О.Є. вжити невідкладних заходів для відновлення повноцінної роботи стаціонарного відділення №28056 АТ «Укрпошта» в с.Ізмайлівка Олександрійського району Кіровоградської області та забезпечення його сталої, безперебійної роботи.

Міський голова Сергій Кузьменко

Секретар міської ради Вікторія Косяк»

«Звернення депутатів Олександрійської міської ради VIII скликання до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо підтримки медичних працівників

Ми, депутати Олександрійської міської ради, звертаємося до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України з вимогою прийняття збалансованого Державного бюджету на 2022 рік у частині, що стосується забезпечення сфери охорони здоров`я, лікувальних закладів, фінансування заробітних плат медичних працівників.

В Україні склалася катастрофічна ситуація із фінансовим забезпеченням сфери охорони здоров`я. Задекларовані владою зарплати середнім медичним працівникам у розмірі від 13,3 тис. грн, а лікарям 20 тис. грн у проєкті Державного бюджету передбачені лише для 200 тис. осіб середнього медичного персоналу та 90 тис. лікарів.

Однак, на кінець 2020 року в системі охорони здоров`я працювало 273526 осіб середнього медичного персоналу та 147361 лікар – фізична особа. Тобто фактично в медичних закладах працює лікарів та осіб середнього медичного персоналу на 130 тисяч осіб більше, ніж Уряд розрахував у проєкті Державного бюджету на 2022 рік.

Це означатиме неминуче скорочення 130 тис. посад медичних працівників. Це безпрецедентно ганебне ставлення до сфери охорони здоров`я, приниження медичних працівників, особливо в умовах боротьби з пандемією. Скорочення видатків на охорону здоров`я сьогодні – це удар як по медиках, так і по пацієнтах.

Процес кадрових скорочень і так масштабний у медичній галузі. Вже на початок 2021 року кількість зареєстрованих безробітних у галузі охорони здоров`я становила 22,7 тис. осіб, тоді як вакансій було лише 4,3 тис. Але це ще не межа, бо заборгованість по зарплаті серед медиків з початку року критично зросла – майже в 4 рази. За даними Держстату, станом на 1 серпня 2021 року заборгованість по зарплатах у системі охорони здоров`я та надання соціальної допомоги становила 108,5 млн грн. Обсяг коштів Державного бюджету України, що спрямовуються на реалізацію програми медичних гарантій, повинен становити не менше 5% валового внутрішнього продукту України.

Ми попереджаємо: сьогодні місцеві бюджети порожні. Вони не здатні дотувати ті сфери, які недофінансовуються з Державного бюджету. Місцеві бюджети не зможуть врятувати від скорочення 130 тис. посад медпрацівників.

У зв`язку з вищевикладеним вимагаємо:

негайно погасити заборгованість з виплати заробітної плати медичним працівникам;

вжити невідкладних закладів для недопущення скорочення посад медичних працівників;

у проєкті Державного бюджету на 2022 рік передбачити фінансування сфери охорони здоров`я у повному обсязі.

Міський голова Сергій Кузьменко

Секретар міської ради Вікторія Косяк»