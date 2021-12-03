Олександрійські діти змайстрували різноманітних ялинок на цілу виставку

Днями в Олександрії відкрилася ціла виставка новорічних поробок, повідомляє “Голос Громади”.

Передноворічну виставку розгорнули у дитячій міській бібліотеці. На ній представлені роботи талановитих учнів навчальних закладів Олександрійської громади.

Різноманітність дитячих творінь та варіація їх виконання вражають. У холі бібліотеки виставлені роботи на тему: “Новорічна композиція”, “Стилізована ялинка”, “Новорічний віночок”, “Новорічна картина чи колаж”, “Новорічний подарунок”, “Сюжетна композиція” тощо.

Помилуватися новорічними дитячими поробками можна на власні очі – запрошуємо!