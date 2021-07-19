Олександрійські дров`яні котельні отримали «чорну мітку» від міської влади

Міський голова Олександрії Сергій Кузьменко вважає, що приватні твердопаливні альтернативні котельні негативно впливають на виробничу діяльність КП «Теплокомуненерго», повідомляє «Голос Громади».

Про підготовку до наступного опалювального сезону в Олександрії поінформував присутніх на черговому засіданні виконкому міський голова. В цьому ж контексті (і вже не вперше) міський голова підняв питання стосовно роботи в місті автономних альтернативних котелень приватної власності, які працюють на твердому паливі (дровах).

На його переконання, два підприємства-надавачі послуг з теплопостачання до деяких бюджетних установ міста створюють негативні умови для економіки комунального підприємства «Теплокомуненерго». (Нагадаємо, іногородні підприємства ПП «Каярд-Україна» та ТОВ «Захід-Схід-Енерго» кілька років тому розпочали свою роботу в Олександрії, як альтернатива підприємству «Теплокомуненерго», опалюючи ряд дитсадків, шкіл, медичних закладів, котрі раніше були об`єктами теплопостачання ТКЕ. Як зазначали ще тоді деякі фахівці-теплоенергетики, це мало неминуче вплинути негативно на економічні показники ТКЕ, оскільки зменшивши таким чином кількість його абонентів, збільшувало середню собівартість виробленої одиниці тепла, що , у свою чергу, впливало на загальний рівень тарифів на теплопостачання. Крім цього, називалися тоді й інші негативні чинники такої «альтернативи»: використання тепломереж ТКЕ приватними підприємствами без належної компенсації, задимленість атмосфери тощо. І нарешті, залишалося відкритим питання: а де брати стільки дров у нашій, не дуже багатій на лісові насадження степовій зоні? Отож як показала практика попередніх років, альтернатива виявилася справді не надто економічно вигідною: поставивши таким чином комунальне ТКЕ у скрутне становище, дров`яні котельні декілька разів встановлювали тарифи на власне тепло навіть вищими, ніж тарифи «Теплокомуенерго», яке використовує дорогий природний газ. Тим часом мешканці сусідніх з дров`яними котельнями багатоповерхівок щозими нарікали на задимленість атмосфери).

Це була, так би мовити, передісторія. А на засіданні виконкому Сергій Кузьменко продовжив розпочату раніше тему: «Сьогодні продовжуємо працювати з керівництвом підприємств на альтернативних видах палива, які подають тепло в садки, школи та лікарні, і тим самим розбалансовують фінансову систему, банкрутять наше підприємство (КП «Теплокомуненерго» – прим. ред.), яке подає тепло для всіх без виключення жителів нашого міста. Це неприйнятно для нас. Тому спілкувався з керівниками, пояснив нашу позицію, що мова не про політику, не про амбіції, а мова про те, що наше комунальне підприємство має бути фінансово здоровим, впевненим у завтрашнім дні і не повинне боятися того, що одного зимового дня відключать електроенергію, або газ, за те, що ми фінансово неспроможні розрахуватися за послуги, які отримує КП «Теплокомуненерго».

«Ще раз наголошую на важливості руху в цьому напрямку. Ми повинні привести нашу енергосистему до ладу, до порядку, щоб уже до зими ми мали стабільну систему як комунікацій, так і фінансову стабільність».

Отож два альтернативні підприємства отримали, висловлюючись футбольною лексикою, «червоні картки», або якщо хочете, «чорні мітки». Чи залишаться вони на олександрійському «тепловому ринку» у наступному опалювальному сезоні – покаже час.

(Примітка: «чорна мітка» – алегорія, означає останнє попередження або ультиматум. Це художнє поняття введене англійським письменником Р.Л.Стівенсоном у його повісті «Острів скарбів», ХІХ ст.).