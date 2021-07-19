Олександрійські дров`яні котельні отримали «чорну мітку» від міської влади

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Міський голова Олександрії Сергій Кузьменко вважає, що приватні твердопаливні альтернативні котельні негативно впливають на виробничу діяльність КП «Теплокомуненерго», повідомляє «Голос Громади».

Про підготовку до наступного опалювального сезону в Олександрії поінформував присутніх на черговому засіданні виконкому міський голова. В цьому ж контексті (і вже не вперше) міський голова підняв питання стосовно роботи в місті автономних альтернативних котелень приватної власності, які працюють на твердому паливі (дровах).

На його переконання, два підприємства-надавачі послуг з теплопостачання до деяких бюджетних установ міста створюють негативні умови для економіки комунального підприємства «Теплокомуненерго». (Нагадаємо, іногородні підприємства ПП «Каярд-Україна» та ТОВ «Захід-Схід-Енерго» кілька років тому розпочали свою роботу в Олександрії, як альтернатива підприємству «Теплокомуненерго», опалюючи ряд дитсадків, шкіл, медичних закладів, котрі раніше були об`єктами теплопостачання ТКЕ. Як зазначали ще тоді деякі фахівці-теплоенергетики, це мало неминуче вплинути негативно на економічні показники ТКЕ, оскільки зменшивши таким чином кількість його абонентів, збільшувало середню собівартість виробленої одиниці тепла, що , у свою чергу, впливало на загальний рівень тарифів на теплопостачання. Крім цього, називалися тоді й інші негативні чинники такої «альтернативи»: використання тепломереж ТКЕ приватними підприємствами без належної компенсації, задимленість атмосфери тощо. І нарешті, залишалося відкритим питання: а де брати стільки дров у нашій, не дуже багатій на лісові насадження степовій зоні? Отож як показала практика попередніх років, альтернатива виявилася справді не надто економічно вигідною: поставивши таким чином комунальне ТКЕ у скрутне становище, дров`яні котельні декілька разів встановлювали тарифи на власне тепло навіть вищими, ніж тарифи «Теплокомуенерго», яке використовує дорогий природний газ. Тим часом мешканці сусідніх з дров`яними котельнями багатоповерхівок щозими нарікали на задимленість атмосфери).

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Це була, так би мовити, передісторія. А на засіданні виконкому Сергій Кузьменко продовжив розпочату раніше тему: «Сьогодні продовжуємо працювати з керівництвом підприємств на альтернативних видах палива, які подають тепло в садки, школи та лікарні, і тим самим розбалансовують фінансову систему, банкрутять наше підприємство (КП «Теплокомуненерго» – прим. ред.), яке подає тепло для всіх без виключення жителів нашого міста. Це неприйнятно для нас. Тому спілкувався з керівниками, пояснив нашу позицію, що мова не про політику, не про амбіції, а мова про те, що наше комунальне підприємство має бути фінансово здоровим, впевненим у завтрашнім дні і не повинне боятися того, що одного зимового дня відключать електроенергію, або газ, за те, що ми фінансово неспроможні розрахуватися за послуги, які отримує КП «Теплокомуненерго».
«Ще раз наголошую на важливості руху в цьому напрямку. Ми повинні привести нашу енергосистему до ладу, до порядку, щоб уже до зими ми мали стабільну систему як комунікацій, так і фінансову стабільність».

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Отож два альтернативні підприємства отримали, висловлюючись футбольною лексикою, «червоні картки», або якщо хочете, «чорні мітки». Чи залишаться вони на олександрійському «тепловому ринку» у наступному опалювальному сезоні – покаже час.

(Примітка: «чорна мітка» – алегорія, означає останнє попередження або ультиматум. Це художнє поняття введене англійським письменником Р.Л.Стівенсоном у його повісті «Острів скарбів», ХІХ ст.).

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