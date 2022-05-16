Олександрійські футболісти провели вихідні з користю

Минулими вихідними на стадіоні «Ніка+» проходив фінал благодійного турніру з футболу, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Олександрійські міську раду.

Футбольні ігри проводилися з метою збору коштів на допомогу української армії. У підсумку напруженої боротьби двох команд – «Шляховик» та «Поліграфтехніка», й перемоги останніх, було зібрано переможні 14 715 гривень. Кошти будуть направлені на потреби нашої армії.

Серед команд-учасників були: «Ковчег», «Ковчег 2», «Маріуполь», «Олександрія», «Академія», «Червона Кам’янка» (с. Червона Кам’янка), «Олімпік» (с. Андріївка), «Усівка», «Чайка» (м. Вишгород), «Шляховик», «Поліграфтехніка», «Темп» (Камбурліївка, Онуфріївський район), «Агродар» (с. Березівка), «Альянс».

Йдемо до перемоги! Разом!