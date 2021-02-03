Олександрійські футболісти відновили свої тренування

Сьогодні, 3 лютого, гравці ФК “Олександрія”, після невеликої перерви, розпочинають другий етап навчально-тренувальних зборів в Туреччині, поєдинком проти футбольного клубу ЛКС «Лодзь» (Польща).

Про це повідомляє пресслужба місцевого футбольного клубу, інформує “Голос Громади”.

Представляємо нашого суперника.

ЛКС «Лодзь» — професіональний польський футбольний клуб з міста Лодзь. Заснований у 1908 році та є одним із клубів-засновників Ліги польської в 1927 році.

Мав назви «Лодзянка», «ЛКС», «ЛКС-Влокняж», «ЛКС-Птак». З 2001 року ЛКС «Лодзь».

Домашній «Стадіон ЛКС» вміщує 5700 глядачів.

Команда є дворазовим чемпіоном Польщі 1958, 1998. Також ЛКС володар Кубка Польщі 1957 року. У 1959 році команда дебютувала в європейських турнірах.

В сезоні 2020/21 виступає в Першій Лізі (другий за рівнем після Екстракласу футбольний дивізіон Польщі), і після 16 турів займає 2 сходинку, маючи в активі 32 очки. Лідер першості «Термалиця» випереджає ЛКС на 10 очок.