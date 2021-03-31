Олександрійські комунальники наводять лад на міських кладовищах

До Великодніх свят і поминальних днів в Олександрії триває упорядкування територій кладовищ, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Олександрійської міськради.

Наразі здійснюють прибирання на Центральному, Новопилипівському, Верболозівському кладовищах та на цвинтарі по вул. Максима Бендерова (Лиса Гора).

Комунальники прибирають сухе листя, вирубують парость, спилюють сухостійні дерева і гілки, а також ліквідовують смітники із залишків штучних вінків і квітів, побутових відходів, які залишають люди після прибирання могил.

Нагадаємо, що нещодавно міська рада заборонила продаж штучних квітів.