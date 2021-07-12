Олександрійські коропи зазнають «фішингової атаки»

В Олександрії проходять змагання зі спортивного лову риби під назвою «Карп Фішинг», повідомляє «Голос Громади».

З клопотанням про проведення змагання до виконкому Олександрійської міської ради звернулася громадська організація «Альбула» та її голова Андрій Холохоленко. Мета – розвиток аквакультури в Олександрійській територіальній громаді. Виконком погодив проведення змагання з 18-ї години 11 липня до 18-ї години 12 липня на ставку, що знаходиться в районі вулиці Росинської в Олександрії. Організаторів змагання виконком зобов`язав дотримуватися громадського порядку і тиші в житловому районі міста.

(Карпфішинг за його визначенням – сучасний спортивний лов коропа. Азартна риболовля, яка прийшла в Україну із західної Європи, з Великої Британії. Головний принцип змагання: «спіймав – відпустив»).