Олександрійські надзвичайники вкотре ліквідували займання в екосистемах

Вчора, 28 липня, сталося загорання пожнивних залишків, сухої трави та сміття на відкритих територіях смт Олександрійське та на Кременчуцькому шоссе Лікарівської сільської ради, повідомляє «Голос Громади» на сайт ДСНС області.
Повідомлення про займання надійшло до оперативно-диспетчерської служби м. Олександрія.
Служба порятунку області закликає: не випалювати сухостій, минулорічне листя та сміття.
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