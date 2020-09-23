Олександрійські нацгвардійці пройшли тренування з десантування

На базі гвардійської авіаційної бази 2269 НГУ в Олександрії відбулися тренування з десантування парашутним і безпарашутним способами, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на пресслужбу відомства у Фейсбук.

Курсанти пройшли інструктаж про поводження у літаку перед стрибком та що робити під час польоту з парашутом: як відділятися від вертольота Мі – 8; управляти куполом парашута в повітрі, діяти на стапелях, приземлятися; діяти при відмові основного парашута.

У вертольоті з курсантами перевали гвардійців по 4 особи.

Спецпризначенці відпрацювали стрибки з парашутів типу «крило» з висоти в діапазоні 1200-2400 метрів, зокрема було відпрацьовано висадку за допомогою парашутного десантування «Адаптер-М1» і тактичні дії після приземлення.