Олександрійські підприємці отримали допомогу більш ніж 1 млн. гривень

Фізичні особи-підприємці на собі відчули негативні наслідки карантинних обмежень. У минулому році було запроваджено надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину. Надання такої допомоги передбачено статтею 47-1 Закону України «Про зайнятість населення» та порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 № 306 (зі змінами).

Директор Олександрійського міськрайонного центру зайнятості Ірина Мукієнко поінформувала, що фахівці центру відреагували на поставлені державою завдання максимально оперативно: «Терміни подачі юридичними особами документів щодо отримання одноразової матеріальної допомоги, були стислі. Тому ми активно розгорнули інформаційну кампанію у даному напрямку. Було проведено значну кількість зустрічей з представниками бізнесу та телефонних перемовин».

За результатами проведеної роботи стало подання з 14 по 21 грудня минулого року представниками бізнесу Олександрійщини 14 пакетів документів для надання одноразової матеріальної допомоги 314 працівникам.

За інформацією центру зайнятості сума допомоги, згідно з розрахунками роботодавців, становить близько 1,1 мільйона гривень. Наприклад, близько 220,0 тис. грн одноразової матеріальної допомоги отримало одне з нещодавно створених підприємств Олександрійщини, а саме – ТОВ «Етал-контактор», що спеціалізується на виробництві електророзподільної та контрольної апаратури, на виплату матеріальної допомоги 118 працівникам.

Загалом, підставою для виплати коштів було вимушене скорочення або можливе скорочення у грудні 2020 року та січні 2021 року тривалості робочого часу працівників, зокрема, через простій.