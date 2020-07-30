Олександрійські породіллі отримуватимуть гроші замість бебі-бокса

Ці виплати мають замінити бебі-бокси, видача яких нині загальмувалася в усій Україні, повідомляє «Голос Громади».

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Уряду 29 липня. Проєкт розроблено за ініціативою Міністерства соціальної політики. Він діятиме протягом 2020-2021 років

Замість пакунка малюка після народження дитини батьки отримуватимуть 5 тис. грн на рахунок Приватбанку. Їх можна буде використати виключно на купівлю товарів для малюка.

Це буде цільова компенсація витрат на речі для новонароджених, пояснюють в уряді. За словами міністра соцполітики Марини Лазебної, на час реалізації пілотного проєкту будуть встановлені роздрібні точки, де можна буде придбати за ці гроші визначені товари. Рішення допрацюють протягом трьох днів спільно з Міністерством юстиції.

В Україні утворився дефіцит пакунків малюка. Їх повинні видавати кожній породіллі в пологовому.

В окремих областях замість них новоспеченим батькам дають довідку, яку треба нести в управління соціального захисту. Там обіцяють по телефону покликати за пакунками, щойно вони з’являться.